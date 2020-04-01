Корпоративная инфраструктура сбора данных

KYC и AML

Как сайт с лучшими резидентными и мобильными прокси, Astro ставит в приоритет стандарты KYC и AML («Знай Своего Клиента» и «Противодействие отмыванию денег»). Наша цель — обеспечить безопасность сообщества для всех пользователей платформы. С этой целью мы регистрируем весь трафик в соответствии со строгими политиками KYC и AML и ведем борьбу с любыми их нарушениями.



Для этого мы практикуем следующий подход: