Корпоративная инфраструктура сбора данных
Собирайте общедоступные веб-данные с помощью прокси из этичной сети
Динамические мобильные прокси
- IP-адреса реальных устройств пользователей
- 4G/5G прокси с таргетингом по странам и операторам
- Автоматическая или ручная ротация IP-адресов
Просмотр сайтов с IP-адресов мобильных устройств из выбранного вами местоположения — из любого города, региона или страны
Резидентные прокси с ротацией
- 2 млн. этично собранных прокси с геотаргетингом
- IP-адреса работают по протоколам HTTPS и SOCKS на выбор
- VPN-совместимые прокси
Безопасный просмотр и сбор данных из разных геолокаций — со сменой IP по таймеру, ссылке или по запросу
Наши преимущества
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Только реальные этично собранные IP-адреса
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Геотаргетинг по 100+ странам
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Выбор IP по стране, городу, провайдеру
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Все прокси динамические (обновляемые)
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Подключение к прокси через VPN
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Пожизненная реферальная программа RevShare
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Живая поддержка в мессенджерах
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Бесплатный прокси-тест
KYC и AML
Как сайт с лучшими резидентными и мобильными прокси, Astro ставит в приоритет стандарты KYC и AML («Знай Своего Клиента» и «Противодействие отмыванию денег»). Наша цель — обеспечить безопасность сообщества для всех пользователей платформы. С этой целью мы регистрируем весь трафик в соответствии со строгими политиками KYC и AML и ведем борьбу с любыми их нарушениями.
Для этого мы практикуем следующий подход:
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Верифицируем пользователей: запрашиваем контакты, информацию о компании, предполагаемых сценариях использования и другие сведения, которые считаем важными в конкретном случае
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Контролируем состояние прокси-сети в режиме реального времени, полагаясь на современные технологии искусственного интеллекта и машинного обучения для выявления подозрительных действий
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Регулярно проверяем клиентов и партнеров платформы
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Изучаем все сообщения о нарушениях и жалобы, полученных от третьих лиц.
Мониторинг на основе ИИ
Astro — это сетевая инфраструктура поиска, сбора и анализа данных, а также сайт, где можно купить лучшие резидентные, мобильные и серверные прокси недорого. Для обеспечения безопасности на платформе мы задействуем:
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Регулярные проверки вручную
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Технологии на основе машинного обучения
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Программное обеспечение на базе искусственного интеллекта.
Для чего?
Анализ рынка
Найдите свою целевую аудиторию, смотрите и учитесь у конкурентов, отслеживайте информацию о клиентах и продуктахУзнать больше
Социальные сети
Работайте со множеством аккаунтов, проводите рекламные кампании, узнавайте о трендах, собирайте данные для SMM автоматическиУзнать больше
SEO
Улучшайте видимость сайта в поисковой выдаче и повышайте узнаваемость бренда, собирайте общедоступные данные из поисковых системУзнать больше
Защита бренда
Проверяйте работоспособность сайта компании, узнавайте о нарушениях авторских прав, незаконном использовании товарных знаков, отслеживайте упоминания брендаУзнать больше
Финансы
Принимайте выверенные финансовые решения с нулевым риском в инвестиционной деятельности, чтобы занять топ-позиции среди лидеров рынкаУзнать больше
Электронная коммерция
Узнавайте о скидках, новинках, акциях, ценовой политике конкурентов и настраивайте стратегию продаж соответственноУзнать больше
Недвижимость
Выявляйте основных конкурентов, оптимизируйте вложения, прогнозируйте тренды, регулируя свои ценовые стратегии или цели купли-продажиУзнать больше
Туризм
Получайте точные данные о поездках, стоимости проезда, билетов и горящих путевок, сравнивайте прайс-листы конкурентов, отслеживайте реальные отзывы туристовУзнать больше
Тарифы
Мобильные прокси
IP-адреса реальных пользователей мобильного интернета. Высокий уровень доверия со стороны сайтов, соцсетей, поисковых систем.
Тариф включает:
- Минимальный заказ 100MB от $1.31
- Возможна группировка по провайдеру
- Мгновенное оформление заказа на панели управления
- Меняйте внешний IP-адрес через API, на основе заданных временных интервалов или с каждым новым соединением
Резидентные прокси
Реальные IP-адреса пользователей. Помогают избежать геоограничений на сайтах.
Тариф включает:
- Минимальный заказ 100MB от $0.73
- Максимальная маскировка под реального интернет-пользователя и возможность избежать банов и ограничений
- Группировка по стране, городу и провайдеру
- Мгновенное оформление заказа на панели управления
- Меняйте внешний IP-адрес через API, на основе заданных временных интервалов или с каждым новым соединением
Серверные прокси
Быстрые и стабильные IP-адреса. Высокий скоринг и уровень доверия со стороны сайтов.
Тариф включает:
- Минимальный заказ 100MB от $0.37
- Предназначены для бизнес-задач, требующих маскировки под серверы
- Мгновенное оформление заказа на панели управления
- Меняйте внешний IP-адрес через API, на основе заданных временных интервалов или с каждым новым соединением