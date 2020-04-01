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Корпоративная инфраструктура сбора данных

Собирайте общедоступные веб-данные с помощью прокси из этичной сети

Бесплатный прокси-тест 4.34 Отзывы о нас на Reviews.io
Enterprise Data Gathering Infrastructure
Dynamic mobile proxies

Динамические мобильные прокси

  • IP-адреса реальных устройств пользователей
  • 4G/5G прокси с таргетингом по странам и операторам
  • Автоматическая или ручная ротация IP-адресов

Просмотр сайтов с IP-адресов мобильных устройств из выбранного вами местоположения — из любого города, региона или страны

Rotating residential proxies

Резидентные прокси с ротацией

  • 2 млн. этично собранных прокси с геотаргетингом
  • IP-адреса работают по протоколам HTTPS и SOCKS на выбор
  • VPN-совместимые прокси

Безопасный просмотр и сбор данных из разных геолокаций — со сменой IP по таймеру, ссылке или по запросу

Versatile datacenter proxies

Обновляемые серверные прокси

  • IP-адреса провайдеров VDS/VPS
  • Стабильные сеансы с высокой скоростью и настройкой соединения
  • Управление сменой внешнего IP из панели, по API, времени или запросу

Сбор онлайн-данных без ограничений с помощью этичных IP-адресов — с таргетингом по странам, городам или ASN

Наши преимущества

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    Только реальные этично собранные IP-адреса

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    Геотаргетинг по 100+ странам

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    Выбор IP по стране, городу, провайдеру

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    Все прокси динамические (обновляемые)

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    Подключение к прокси через VPN

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    Пожизненная реферальная программа RevShare

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    Живая поддержка в мессенджерах

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    Бесплатный прокси-тест

KYC и AML

Как сайт с лучшими резидентными и мобильными прокси, Astro ставит в приоритет стандарты KYC и AML («Знай Своего Клиента» и «Противодействие отмыванию денег»). Наша цель — обеспечить безопасность сообщества для всех пользователей платформы. С этой целью мы регистрируем весь трафик в соответствии со строгими политиками KYC и AML и ведем борьбу с любыми их нарушениями.

Для этого мы практикуем следующий подход:

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    Верифицируем пользователей: запрашиваем контакты, информацию о компании, предполагаемых сценариях использования и другие сведения, которые считаем важными в конкретном случае

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    Контролируем состояние прокси-сети в режиме реального времени, полагаясь на современные технологии искусственного интеллекта и машинного обучения для выявления подозрительных действий

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    Регулярно проверяем клиентов и партнеров платформы

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    Изучаем все сообщения о нарушениях и жалобы, полученных от третьих лиц.

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Мониторинг на основе ИИ

Astro — это сетевая инфраструктура поиска, сбора и анализа данных, а также сайт, где можно купить лучшие резидентные, мобильные и серверные прокси недорого. Для обеспечения безопасности на платформе мы задействуем:

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    Регулярные проверки вручную

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    Технологии на основе машинного обучения

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    Программное обеспечение на базе искусственного интеллекта.

Для чего?

Market Study

Анализ рынка

Найдите свою целевую аудиторию, смотрите и учитесь у конкурентов, отслеживайте информацию о клиентах и продуктах

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Social Networks

Социальные сети

Работайте со множеством аккаунтов, проводите рекламные кампании, узнавайте о трендах, собирайте данные для SMM автоматически

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SEO

SEO

Улучшайте видимость сайта в поисковой выдаче и повышайте узнаваемость бренда, собирайте общедоступные данные из поисковых систем

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Brand Protection

Защита бренда

Проверяйте работоспособность сайта компании, узнавайте о нарушениях авторских прав, незаконном использовании товарных знаков, отслеживайте упоминания бренда

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Finance

Финансы

Принимайте выверенные финансовые решения с нулевым риском в инвестиционной деятельности, чтобы занять топ-позиции среди лидеров рынка

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eCommerce

Электронная коммерция

Узнавайте о скидках, новинках, акциях, ценовой политике конкурентов и настраивайте стратегию продаж соответственно

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Property

Недвижимость

Выявляйте основных конкурентов, оптимизируйте вложения, прогнозируйте тренды, регулируя свои ценовые стратегии или цели купли-продажи

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Tourism

Туризм

Получайте точные данные о поездках, стоимости проезда, билетов и горящих путевок, сравнивайте прайс-листы конкурентов, отслеживайте реальные отзывы туристов

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Тарифы

Мобильные прокси

IP-адреса реальных пользователей мобильного интернета. Высокий уровень доверия со стороны сайтов, соцсетей, поисковых систем.

От $13.14 за 1 Гб
$0.3 за порт

Тариф включает:

  • Минимальный заказ 100MB от $1.31
  • Возможна группировка по провайдеру
  • Мгновенное оформление заказа на панели управления
  • Меняйте внешний IP-адрес через API, на основе заданных временных интервалов или с каждым новым соединением
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Популярный тариф

Резидентные прокси

Реальные IP-адреса пользователей. Помогают избежать геоограничений на сайтах.

От $7.3 за 1 Гб
$0.3 за порт

Тариф включает:

  • Минимальный заказ 100MB от $0.73
  • Максимальная маскировка под реального интернет-пользователя и возможность избежать банов и ограничений
  • Группировка по стране, городу и провайдеру
  • Мгновенное оформление заказа на панели управления
  • Меняйте внешний IP-адрес через API, на основе заданных временных интервалов или с каждым новым соединением
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Серверные прокси

Быстрые и стабильные IP-адреса. Высокий скоринг и уровень доверия со стороны сайтов.

От $3.65 за 1 Гб
$0.3 за порт

Тариф включает:

  • Минимальный заказ 100MB от $0.37
  • Предназначены для бизнес-задач, требующих маскировки под серверы
  • Мгновенное оформление заказа на панели управления
  • Меняйте внешний IP-адрес через API, на основе заданных временных интервалов или с каждым новым соединением
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